Cumhur ittifakında yer krizi… Program iptal edildi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bir dizin ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Elazığ'a gelecekti. Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü tarafından aranan MHP il Genel Meclis üyeleri, AKP il binasında yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantının AKP il binasında yapılmasına MHP'liler tepki gösterdi. Bakan yardımcısının programı iptal edildi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Hazine ve Maliyet Bakan Yardımcı Nureddin Nebati'nin bir dizin ziyaretler kapsamında Elazığ'da gerçekleştireceği program Cumhur ittifakında krize neden oldu.

MHP’LİLER, AKP İL BİNASINDA TOPLANILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hazine ve Maliyet Bakan Yardımcı Nureddin Nebati'nin bir dizin ziyaretler kapsamında Elazığ'da gerçekleştireceği program Cumhur ittifakında krize neden oldu. Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası'nda gerçekleşecek olan ve Bakan Nebati'nin de katılacağı toplantıya, Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yetkilileri tarafından aranan MHP il Genel Meclis üyeleri de davet edildi. Valilik özel kalem müdürlüğü tarafından ikinci kez aranan MHP'li il Genel Meclis üyelerine Ticaret ve Sanayi Odasında yapılması planlanan toplantının yerinin değiştirildiği ve toplantının AKP Elazığ il binasında yapılacağı bilgisi verildi. MHP İl Genel Meclisi üyeleri, toplantının yerinin değiştirilerek AKP il binasında yapılmasına tepki gösterdiler.

VALİLİK: PROTOKOL GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİK

Yaşanan olayla ilgili Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yetkililerinden SÖZCÜ'ye yapılan ilk açıklamada kendilerinin bakan yardımcısının protokol görevlileri tarafından yönlendirildiği ve kendilerinin müdahil olmadıkları söylendi. İkinci açıklamada ise iletişim sorunundan dolayı bir yanlış anlaşılma olduğu MHP'li il Genel Meclis üyelerinin davet edildiği ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin de katılacağı toplantının Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasında yapılacağı kaydedildi.

BAKANIN PROGRAMI İPTAL OLDU

Yaşanan bu olayın ardından Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati'nin 18.08.2021 tarihindeki ilimiz ziyareti ileri tarihe ertelenmiştir” denildi.