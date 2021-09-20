Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ortak çıkar ve değerlere sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün başlıklı konferansta yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Gelecek süreçte Amerika’da bulunan Müslümanların federal ve eyalet düzeyinde daha fazla siyasetçi çıkarmasını beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece Türk kökenlilerin sayısının 300 binlere yaklaştığı bu güçlü topluluğa yakışan da budur. Amerikan toplumuna yaptığınız katkıların Türk-Amerikan ilişkilerine son derece olumlu yansımaları olduğunu da bilmenizi isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye ve Amerika Birleşik Devleti ilişkiler itibariyle ortak değerlere, ortak çıkarlara ve köklü bir geçmişe dayanan iki dost ve müttefik ülkedir.

Bazı konularda dönem dönem görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel ve küresel meselede benzer tutum ve çıkarlara sahibiz.

Ekonomik açıdan da her geçen gün artan bir işbirliği potansiyelimiz var.

Salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar doları aştı. Bu yılda 25 dolar seviyelerine ulaşacağız. 100 milyar dolar hedefine ulaşmak içinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Başkan Biden ile haziran ayında Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmede işbirliğimizi her alanda güçlendirmedik için birlikte çalışma yönündeki kararlığımızı teyit ettik.”

GÜNEŞİN KARŞISINDA HİÇBİR YALAN DURUMAZ

Türkiye karşıtı lobilerin yürüttüğü habis faaliyetlere ve karalama kampanyalarına değinen Erdoğan “Bu çevrelerin çabalarını akim bırakılmasında sizlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Sizden PKK, YPG ve FETÖ’nün gerçek yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etmenizi bekliyorum. Ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz. Takiye ve tedbir kılıfı altında karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖnün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz, demokrasi ve insanlık düşmanı bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır. Bunun yolu da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.