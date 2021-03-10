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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri ilgili konuştu . "Kaybolan bir şey yok" diyen Erdoğan, eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilere yönelik de "Damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 12:29, 10/03/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza…

Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Para Hazine’de…Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir.

* Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya… Orada… Sözcünüz Hazine’de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine’sini ne de Merkez Bankası’nı güçlendirmediler.

* Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey’in yardımcısıydı. Berat Bey’in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz.

* Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz dünyanın en güçlü filolarından biri olacak. Ey o tweet’i atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey’in döneminde atıldı bu adımlar. Nankörsünüz, bunları görmediniz mi duymadınız mı?

* Kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral yatırımı da Berat Bey’in döneminde başladı. Bugün Putin ile 3. reaktörün temelini atacağız.

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Yayınlanma Tarihi:12:16,