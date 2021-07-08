Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim açıklaması: Meydanlarda olacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

*Güya ağaç diyerek, çevre diyerek yola çıktılar, işi tüm kalkınma projelerimizi durdurulması talebine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk.

*Rabbime beni böyle bir milletin mensubu olarak dünyaya getirdiği, böyle bir dönemde ülkemin başında olma şerefi bahşettiği için ne kadar hamdetsem azdır.

* Değerli kardeşlerim, ülkemize diz çöktürme, milletimizi pes ettirme, karanlık senaryoları hayata geçirme gayretleri sona ermedi. Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek suretiyle Türkiye’yi rayından çıkartmaya başaramayanlar daha sinsi yöntemlere yöneldi. Yeni hedef ekonomimizdi.

*Gece yarısı operasyonlarıyla döviz kurunu harekete geçirerek kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Biz yurt dışındaki altınların tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.

*Aldığımız ilave tedbirler, uyguladığımız güçlü ekonomi politikası sayesinde hamdolsun bu süreci de en az hasarla atlattık. Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz.

* Ama hedeflenen sonuçlar ile bu sıkıntılar arasında dağlar kadar fark var. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldırıların amaç da odur. 15 Temmuz’un gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.

2023 SEÇİMLERİ…

*Dünyanın en siyasi, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor.

*2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Karşımızdakiler de farkında. Terör örgütlerinden asırlık acılara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete açık çek vermiş gözüküyor.

*Muhalefetin giderek çirkinleşen, buram buram kin ve nefret kokan üslubu 2023 için telaşlarını da ele veriyor. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o kadar kolay olacağına telkinine öylesine inanmışlar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar.

“MEYDANLARDA OLACAĞIZ”

* Bizim güç ve destek kaynağımız da milletimizdir. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Hassasiyetimiz çok çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur.

* Artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı, başarmak dışında hiçbir alternatifimiz yok. Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide, meydanlarda olacağız, yapacağımız çalışmaları genel merkeze raporlayacağız.

* Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.