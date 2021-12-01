Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur dediğin bugün artar, yarın düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu yeni politika bir anda çıkmış değildir. Son 19 yılda yaptığımız her eser hazırlık aşaması taşıyordu.

* Bir dönem karşımıza vesayeti, terör örgütlerini çıkardılar, darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü hainler ile saldırıya geçtiler.

* Nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Girdiğimiz her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

*Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler. AB üyeliğinden ABD ile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile.

* Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi.

“YÜKSEK FAİZDEN RAHATSIZIM”

* Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım.

* Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Biz her zamandaki gibi ‘çok beklersiniz’ diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara ‘hadi oradan’ diyoruz.

* Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız.

* Önemli kısmı küresel dalgalanma kaynaklı olsa da çarşı pazardaki fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı izahı olmadığını da görüyoruz.

* Bu tablo küresel ekonomideki krizle, ülkemiz ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklı. Türkiye hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

* Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95’i imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyüme ile kapatacak yere doğru görüyoruz.

* Belki siyaseten en riskli fakat ülkemiz ve milletimiz için en doğru planı biz yaptık ve yapıyoruz.

* Faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürerek yatırım ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir.

“KUR DEDİĞİN BUGÜN ARTAR YARIN DÜŞER”

* Düşük faizle kısırdöngüden kurtardığımız para yakından sağlanacak kurdaki denge ile istihdama ve üretime akacak. Artık faiz oranını ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz.

* Asıl zenginliğin paranın kur değeri ile değil, ülkenin üretim gücü ile olduğunu biliyor ve bu şekilde hareket ediyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer.

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