Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Erdoğan, Bayraktar için paylaştığı başsağlığı mesajında "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşındaydı.
“MİLLETİMİZE YAPTIĞI EŞSİZ HİZMETLER ASLA UNUTULMAYACAK”
4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu dün başlayan ve Çarşamba günü Türkiye’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, mesajında “Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır” ifadelerini kullandı.