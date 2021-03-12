D3’le CHP’ye huzur gelir, oyu yükselir

CHP Parti Meclisi eski üyesi ressam Bedri Baykam, parti içi demokrasi gruplarının katılımıyla ‘CHP İçin Demokratik Dijital Devrim (D3) Tüzük Taslağı' hazırladı. Tüzük, parti üyelerinin her birini karar alma mekanizmalarına taşımayı hedefliyor. Baykam, amaçlarının halkla siyaseti doğrudan buluşturmak olduğunu belirterek “Her üyenin bulunduğu noktadan milletvekilini, belediye başkan adayını, ilçe başkanını ve genel başkanını kendisinin seçebileceği bir sistemi uygulamaya sokmak istiyoruz” dedi. Çalışmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan Baykam, D3 Tüzük Taslağı'nın çıkış noktası ve amacını şöyle anlattı:

CHP'yi ileriye taşıyacak bir formül. Beşiktaş Belediye Başkanı'nı, Beşiktaş'ta oturan CHP'liler seçecek. Samsun CHP İl Başkanı'nın kim olacağını en iyi kim bilir? Samsun'da oturan CHP'liler bilir. Veya Cumhurbaşkanı'nın kim olması gerektiğini geniş ortak akılla en iyi kim bilir? Tüm CHP'liler bilir.

Onlara seçtirdiğinde ne oluyor? Bir kere hiç kimsenin ‘gık' deme hakkı olmuyor. Onlara seçtirmediğinde ne oluyor? “Vay 40 yıldır bu partideyim, üç yıldır bu partide olan adam benim önüme kondu. Ben istifa edeceğim…” Her belediye başkanı, milletvekili adaylıkları açıklandığında bu iptidailiği yaşıyoruz.

Tek kişi ya da birkaç kişi ‘en iyi milletvekilliğini kim yapar?' sorusunun cevabını bilemez. “Bütün milletvekillerine biz bu masada karar vereceğiz…” Yok öyle bir şey.

Diyelim ki ben genel başkan veya milletvekili adayıyım. Kampanya yaptım, seçilemedim. D3 sistemiyle ilerlersek suçu kendimde ararım, başkasında aramam. Halk “Helal olsun. Hak eden seçiliyor…” der.

Bu değişiklik CHP'ye oy patlaması kazandırır, halkın güvenini ve saygısını kazandırır, partiye de yüzde 100 huzur kazandırır.

Oy vermeye tıpış tıpış değil koşarak gidecekler

Bedri Baykam, tüzük taslağına duyulan temel ihtiyacın ana sebebini “CHP'yi artık iktidarda görme arzusu ve CHP'nin dar tabanlı kararlarla kendine hata payı çıkarmaması” diye açıkladı. Baykam, Yekta Güngör Özden, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar, İlhan Cihaner, Tolga Yarman, Tevfik Kızgınkaya, Suay Karaman ve Canan Sezenler'in katkılarıyla hazırladığı tüzük taslağının en kritik ‘kazancı'nı ise şöyle açıkladı:

“Burada delege ağalığı, delege oyunu, milyonlarca üyenin vicdanını veya kararını kontrol edecek otorite gücü, parasal güç ve etkileme gücü yok. Üye, Türkiye analizi ve vicdanı var. Kimse oy vermeye tıpış tıpış gitmeyecek, aksine koşa koşa gidecek.”

“D3 tüzüğü olsa siz Ekmeleddin İhsanoğlu gafını yapmayacaksınız” diyen Baykam, “Seçmen kitlesinden yüzde 1 veya yüzde 2'si tanıyordu İhsanoğlu'nu. Tam bir fiyasko oldu. Partinin temel değerlerinin altına ömrü boyunca imza atmamış olduğu belli bir kişinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmıştır” ifadesini kullandı.

CHP GENEL MERKEZİ TASLAĞI ELE ALACAK

Tüzüğün amacını “Geniş ortak paydada halkın sağ duyusunun ve sol duyusunun, halkın nabzının ve geniş ortak aklının siyasete yansıması” olarak ifade eden Bedri Baykam, taslağı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya sundu. Baykam, “Bu devrimin, Cumhuriyeti kuran demokrasi ve çok partili rejimi getiren, ‘Adalet Yürüyüşü'nü gerçekleştiren partiye, yani CHP'ye yakışacağını düşündüğümü söyledim. Çok güzel ve faydalı bir görüşme oldu. Sayın Kılıçdaroğlu konuyu kendi kurmaylarıyla okuyup ele alacağını söyledi. Temasta kalarak projeyi en iyi şekilde değerlendirmek üzere ayrıldık” dedi.