Daha dalındayken 80 liraya satılıyor! Hasadı başladı

Daha dalındayken kilosu 80 TL’den satılan aronyaların hasadına başlandı. Aronya meyvesi hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanılıyor. Taze ve kuru meyve olarak da değerlendiriliyor.

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Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üzerinde Ar-Ge çalışmaları başlatılan ve ülke tarımında yeni bir sağlık meyvesi olan aronya için 5. Hasat Tarla Günü yapıldı. Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy’ de üretici Murat Değerli'nin 5 dönüme ektiği aronyanın hasadına Yalova Valisi Muammer Erol, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AKP’li vekiller de katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve Hayvancılık Yalova İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova aronyasının doğuşu ve bugünlere geliş sürecinden bahsederek, aronya meyvesinin hem gıda hem de eczacılık sanayiinde kullanıldığını, taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini, çok yüksek miktarda antosiyanin ve flavanoidler ihtiva ettiğini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol aronya hasadı yaptı. Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyaların hasadına başlandı. İHA