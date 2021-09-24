Dalında 2,5 liraya kadar alınan elmanın marketlerde 7-8 lira arasında satılmasına tepki

Türkiye’de yetiştirilen her 4 elmadan 1’ini üreten Isparta’da hasat sezonu başladı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dalından 2,5 liraya kadar alınan elmanın marketlerde 7-8 liraya satılmasına anlam veremediklerini belirterek, “Arada 2-3 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor. Ellerini vicdanlarına koysunlar, etiketleri ve nakliyeleri ona göre ayarlasınlar” dedi.

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Isparta'da Eğirdir ve Gelendost ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde elma üretimi yapılıyor. Gönen ilçesine bağlı Senirce köyündeki elma bahçelerinde de bu anlamda hummalı bir çalışma var.

“ETİKETLERİ ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYARAK AYARLASINLAR”

Elmanın şuan dalında 2 lira ila 2 lira 50 kuruş arasında satıldığını ifade eden Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Marketlerde elmanın fiyatı 7-8 liraya çıkıyor. Bununla ilgili rekabet kuruluna bir dilekçe verdik. Tabii ki insanlar para kazanacak ama arada fahiş, 2-3 kat fiyat oldu mu insanlar elma ve diğer meyveleri alamıyor. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar, etiketleri ve nakliyeleri tüccarlar ona göre ayarlarsın. Çünkü birileri yerken birileri bakmasın. Bu anlamda günaha girmeyelim” ifadelerini kullandı.

“SERBEST PİYASA AMA DEVLETİN DE BİR YAPTIRIMI OLACAKTIR”

Selçuk, Rekabet Kurulu'na verdikleri dilekçe ile fahiş fiyatların önüne geçilmesini istediklerini belirterek, “Malum serbest piyasa ama devletin de bir yaptırımı olacaktır” dedi. İHA

