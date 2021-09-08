Darbeci Semih Terzi’nin oğlu gözaltında

İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 164'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi de var.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 42 il ve KKTC’de örgütün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında dün 44’ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 137’si ise yakalandı. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164’e yükseldi. 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de corona virüsü gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 164 şüpheliden 7’si de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheli ise aranıyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC’de görev yapan 2 TSK personelinin de bulunduğu belirtildi. (DHA)

