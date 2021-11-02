Davutoğlu: Beştepe’de Soros’la doğrudan irtibatlı danışmanlar var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Benim öngörüm şu, 30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak" dedi. Beştepe'de Soros ile bağlantılı danışmanlar olduğunu öne süren Davutoğlu, "Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, paylaştığı videoda Rahip Brunson ve Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili, “Onlar yaşanmasaydı, 10 büyükelçi rezaleti yaşanmazdı” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Osman Kavala'yı Soros'çuluk ile suçlu ilan ediyor, peki daha daha önceki iki örnekte suçlu ilan ettiğin kişileri niye serbest bıraktın o zaman?” diye soran Davutoğlu, Erdoğan'ın geçmişte George Soros ile yaptığı görüşmelere işaret etti.

“BEŞTEPE’DE SOROS’LA DOĞRUDAN İRTİBATLI DANIŞMANLAR VAR”

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Beştepe'de Soros'la geçmişte yakın ilişkisi olan kaç danışman var? Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi'nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros'la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var. Soros'la doğrudan irtibatlı isimlerin yer aldığı meşhur yalı var.”

“OSMAN KAVALA’YI SERBEST BIRAKACAKLAR”

Osman Kavala’nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü paylaşan Davutoğlu, “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak” dedi.