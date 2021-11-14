Davutoğlu: İktidarda kalabilmek için her yöntemi deneyebilirler

Bir gazetede kaleme alınan 'CHP kapatılabilir' yazısına sert tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "O yazı, Türkiye’de aydınların ulaşabileceği yüz karalığının zirvesini gösteriyor" dedi. “Biz siyaset yaptığımız sürece seçimlere gölge düşürecek ortama izin vermeyiz” diyen Davutoğlu, “İktidar sahipleri maalesef iktidarda kalabilmek için her yöntemi deneyebilir" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tele 1'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“İKTİDARDA KALABİLMEK İÇİN HER YÖNTEMİ DENEYEBİLİRLER”

“Biz siyaset yaptığımız sürece seçimlere gölge düşürecek ortama izin vermeyiz” diyen Davutoğlu, “Maalesef iktidarda kalabilmek için her yöntemi deneyebilir iktidar sahipleri. Bunu sadece AKP ile ilişkilendirmek de doğru değil. İktidarda kalabilmek için şu anda sistemi vesayet altında tuttuğunu düşünen çevreler de dahil olmak üzere bu yöntemlere başvurmaya niyet edebilirler ama niyet gerçekleşecek anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

“AHMAKÇA BİR YAZI, YÜZ KARALIĞININ ZİRVESİ”

Bir gazetecinin kaleme aldığı yazısıyla gündeme gelen ‘CHP'nin kapatılma iddiaları' hakkında konuşan Davutoğlu, şunları söyledi:

*O yazıyı ben gördüğümde hayret ettim. Acaba kimin kaleminden çıkmış diye de tereddüt ettim. Bu kadar ahmakça bir yazıyı, bilgiden, erdemden, müktesebattan, tecrübeden yoksun bir yazıyı yazabilecek kadar akıl dışına çıkıldığına inanmak istemiyorum. O yazı, Türkiye'de aydınların ulaşabileceği yüz karalığının zirvesini gösteriyor.

*Bu yazı siyasal bir parti tarafından bile dile getirilse karşı çıkılır. Kendisini aydın olarak gören birisi tarafından dile getiriliyorsa, bu aslında AKP'nin çözülüşüne giden, bütün o demokratik anlayıştan, değerden kopuşuna giden çevrelerin etkisini, varlığını gösteriyor bir anlamda.

“BU GAYRİ AHLAKİ YAZIYA BİR TAVIR KOYSUNLAR”

*AKP içinde hala ben demokrasiye inanan insanlar olduğu kanaatindeyim. Ümidim odur ki bu demokrasiye inanan insanlar akıl ve vicdanlarıyla bir gün seslerini yükseltirler. Bu ihtimal hala var. Buradan onlara sesleniyorum. Bu ahmakça ve gayri ahlaki yazıya bir tavır koyamıyorlarsa, siyaseten nerede olduklarına bir karar vermeleri lazım.

“DARBE ÇAĞRISI MAHİYETİNDE”

*Böyle bir yazının, Türkiye'de 21. yüzyılda tam da cumhuriyetin yüzüncü yılına giderken kaleme alınamaması lazım. Herkes kanaatini beyan edebilir ama kanaat beyan etmesinin ötesinde daha önce darbe çağrısı yapanlar gibi, darbe çağrısı mahiyetinde bir yazı. Bu yazıyı bir anlamda aydın yüz karası olarak görmek lazım. Benzer düşüncelere kim sahip olursa olsun hepimizin ortak bir sesle karşı çıkması lazım.

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