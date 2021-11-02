Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak olan İklim Zirvesi’ne katılmamasını eleştirerek, "İklim Zirvesi'ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş! Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?" diye sordu

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Glasgow'da başlayan COP26 İklim Zirvesi'ne katılmama kararı, tartışılmaya devam ediyor.

İtalya'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya dönme kararı alan Erdoğan'a bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

“BU ZİHNİYETTEN ÇEVRECİLİK BEKLENİR Mİ?”

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Davutoğlu, Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

* Sn. Erdoğan, Roma'da Biden ile görüştükten sonra Glasgow'daki İklim Zirvesi’ne katılmamaya karar verdi. İklim Zirvesi’ne katılımın tek amacı Biden ile görüşmekmiş! Bu görüşme, insanlığın geleceğini etkileyecek toplantıdan daha mı önemli? Bu zihniyetten çevrecilik beklenir mi?