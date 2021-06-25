Davutoğlu’ndan Erdoğan’a çok sert tepki: Sizde o yüz var mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Konya'da İl Başkanları toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'in yayınladığı videolardaki iddialarına iktidarın sessiz kaldığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

* İktidar yıllarca vurguladığı temel ilkeleri reddetmişse ve esnaf kültürüne dayalı esnaf faaliyetlerinden kopup yolsuzluklara ulaşmışsa bizim onlardan yana olacağımız hiçbir şey kalmamıştır.

* 2 aydır yaşanan ifşaatlar sonrası iktidar konuşmuyor. Bunların ekseni, duruşu kayboldu. Üzücü olan şey bütün değerlerin içini boşalttılar, genç nesilleri bu değerlerden uzaklaştırdılar.

* Medeniyetler siyasi hukuki ekonomik ilişkiler üzerinde yükselir ve bütün bu güç ilişkiler üzerinde kendini soyutlamış temeller üzerinde yürütülür.

* Bugün büyük bir çürümüşlük var. Hukuk siyasi denetlemek yerine siyaseti kullanan güç durumuna dönüştü. Siyasi hukuki yozlaşmışlıkla gayrimeşru düzen kuruyorlar.



“GEÇ KALINAN HER DAKİKA BU ÜLKEYİ İTHAM ALTINDA BIRAKIYOR”

Suça bulaşan bakanların olduğunu ileri süren Davutoğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Davutoğlu, “SBK olayında adı geçen o bakanların yurtdışında hesap sorulmasına benim gönlüme yatmaz. Biliyorlar SBK suçlu ama o suça bulaşan bakanlar var. Erdoğan’a sesleniyorum; SBK ile ilgili derhal hukuki süreci Ankara’da başlatmalıdır. SBK ile ilgili New York mahkemelerinde değil Ankara’da yargılanmalıdır. İç İşleri Bakanlığı’nın yaptığı hem suçtur. Geç kalınan her dakika bu ülkeyi itham altında bırakıyor. Söz konusu bakan Türkiye Ekonomi Kurulu’ndan sorumlu bir kişiden makam aracı almış. Sen bürokratsın iş adamlarıyla iletişime geçemezsin. Bu suçtur. Kendisi de kabul etti makam aracı aldığını; hemen görevden alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

“DERHAL HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMALIDIR”

Hakkında ‘aracılık’ iddiaları çıkan Süleyman Özışık’ın ”Süleyman Soylu’ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler” ifadelerine tepki gösteren Davutoğlu şunları söyledi:

* Devlet görevlisi olan elçiler, bürokratlar devletin görevlisidir; siyasi partilerle ilişki kuramaz. Derhal hukuki işlem başlatılmalıdır.

* Bir gazeteci geçmişinde bize her türlü trollüğü yapmış biri. Bu gazeteci ben suçsuzluğuna inandığım binlerce dosyayı İç İşleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına götürdüm ve onların serbest bırakılmalarını sağladım diyor. Bizim bilmediğimiz bir istinaf mahkemesi mi var Türkiye’de?

* Bizim bilmediğimiz bir Yargıtay, Danıştay yapılanması mı var? Gizli, paralel. Bu FETÖ yapılanması, FETÖ’ye benzer bir yapılanma. Onlar da öyle yaparlardı.

* Şimdi aynı FETÖ taktiğiyle nasıl bir gazeteci Türk yargısına İçişleri Bakanlığı’na gidip evrak verir? İç İşleri Bakanlığı da ses çıkarmıyor. Başınız dik oturmanız için Türkiye’ye gelen her itham karşısında konuşun.

* Danıştay’a sesleniyorum ‘bize bir gazeteci üzerinden kağıt getirip de bunu iddia etmek bize hakarettir' diye açıklama yapsanıza. Derhal ilgili merciiler tarafından ‘Türk yargısını töhmet altında bırakmıştır’ diye hukuki işlem başlatılmalıdır.

“BİR KONUDA YASAK GELİYORSA ŞÜPHE VARDIR”

Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini de yorumlayan Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı Sedat Peker’in iddialarına sustu. Suçlamıyor da aklamıyor da. Kendi siyasi arkadaşlarının böyle itham edilmesine susuyor, sahip çıkmıyor, böyle liderlik olmaz. Sükût ikrardan gelir. Şimdi de Sedat Peker’in paylaşımlarına yasak geldi. Bir konuda yasak geliyorsa bilin ki şüphe vardır. Bugün bir cerahat var Türk siyasetinde” diye konuştu.

‘SİZDE ŞEFFAF OLACAK YÜZ VAR MI?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’li belediye başkanlarına yönelik, “İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın” sözlerini de eleştiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Şimdi bir de şeffaflık çağrısı yapıyor. Gün doğmuş, ikindi olmuş, akşam yaklaşıyor; ülkenin üzerine karanlık çökmüş ‘Günaydın arkadaşlar’ diyor.

* Sizde şeffaf olacak yüz var mı? Osmanlı Devleti’nin güçlü yönü nedir biliyor musunuz? Her mahkemenin her şeyin kaydı vardır.

* Sizin devlet kayıtlarınız var mı? Biden görüşmenizin kaydı var mı? Erdoğan bana dolandırıcı dediğinde soruşturma açın dedim ses çıkmadı.

* Şeffaflık diyorsanız birinci ikinci akrabaların dahil kimin nasıl servet elde ettiği soruşturulsun. Siyasete kişinin kendisi girer akrabaları girmez. Geçmişte Cumhurbaşkanına söylemiştim FETÖ dosyaları üzerinden mülk devir teslimleri oluyor demiştim cumhurbaşkanına.

* Mülk ilkesi hukukun temel ilkelerinden biridir. Kişiye devretmeyin, hazineye devredin dedim. Şimdi ne çıkıyor ortaya marinaya çöken otele çökenler ortaya çıktı.

* Bir kayyum bir kişi 99 şirkete kayyum atamış ve her birinden maaş almış. Kayyum atanan biri oğlunun adına şirket kurmuş oradan oraya para aktarılıyor. Şimdi MKE’yi özelleştirmeye çalışıyorlar. Şimdiden kimin alacağını ayarlamışlarladır onlar.