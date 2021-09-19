Davutoğlu’ndan Erdoğan’ın ‘fiyat farkı’ açıklamasına tepki: Göstermelik tanzim mağazaları geliyor

Partisinin Muğla 1. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Fiyat artışlarına karşı tedbir alacağız” açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Alacağı tedbir ne biliyor musunuz? Yine muhtemelen göstermelik patates-soğan kamyonları bulacaklar sağdan soldan. ‘Fahiş fiyat’ deyip kontrol için görevli gönderecekler, göstermelik tanzim mağazaları gibi yerler açacaklar. Bu ekonomi bilmemektir" diye konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Muğla 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“GÖSTERMELİK PATATES-SOĞAN KAMYONLARI BULACAKLAR SAĞDAN SOLDAN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız” açıklamalarına tepki gösteren Davutoğlu, şunları söyledi;

*Bunlar orta sınıfı daralttılar ve aşağıya piramit gibi gittikçe genişleyen bir yoksulluk halkası oluşturdular. Gelir dağılımı yerler bir oldu. Hayatından memnun olan hiç kimse yok.

*Sayın Erdoğan yurt dışına giderken bugün yine açıklama yapmış, ‘Fiyat artışlarına karşı tedbir alacağız' diye. Alacağı tedbir ne biliyor musunuz?

Yine muhtemelen göstermelik patates-soğan kamyonları bulacaklar sağdan soldan. ‘Fahiş fiyat' deyip kontrol için görevli gönderecekler, göstermelik tanzim mağazaları gibi yerler açacaklar. Bu ekonomi bilmemektir.

“PAZARDAKİ ESNAFI DENETLEMEK İÇİN ADAM GÖNDERECEĞİNE…”

*Onu yapacağına vaktinde, Merkez Bankası'nın içini boşaltan, Türkiye'yi borca boğan, faizi, enflasyonu zirveye çıkartan, bir gecede kaybolup giden damadını göreve getirmeyecekti ya da daha erken görevden alacaktı.

*Pazardaki esnafı denetlemek için adam göndereceğine Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarına bir bakacak. ‘Ne yapıyorsunuz siz burada?' diyecek.

*Bakamaz. Çünkü o Merkez Bankası zaten onun emriyle çalışıyor. Bunlar bilgilerini, her şeylerini unuttular.

“HALK İÇİN VE TEMİZ SİYASET YAPMAYI UNUTTUNUZ”

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube bir sistemle her şey bir kişiye bağlandı; diğer herkesin bilgisi, tecrübesi unutuldu. Şimdi kimde kabahat arıyorsunuz sayın Erdoğan? Talimatla enflasyon düşmez. Enflasyonu düşürecek olan şey, akılcı ekonomi politikalarıdır.

*Enflasyonu düşürecek olan şey; Hazine'nin kaynaklarının israf edilmemesi, yolsuzluklarla tarumar edilmemesidir. Enflasyonu düşürecek olan şey; temiz siyasettir, halk için siyasettir.

*Siz halk için siyaset yapmayı da unuttunuz, temiz siyaseti de unuttunuz. Siz sadece kendiniz ve yakınlarınız için siyaset yaptığınız için bu millet musibetten kurtulamıyor.

“ENFLASYON MUSİBETİNİN SORUMLUSU ERDOĞAN VE BAHÇELİ”

*Bugün eğer bu memlekette enflasyon musibeti varsa sorumlusu sayın Erdoğan ve Bahçeli'dir. Eğer bu memlekette bugün, dünyanın en yüksek faizi varsa ve bir faiz musibeti varsa bunun sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli'dir.

*Eğer bugün Türkiye'de bir yolsuzluklar musibeti varsa bu musibetin baş sorumluları Erdoğan ve Bahçeli'dir.

*Eğer bugün Türkiye'de bir adaletsizlik musibeti varsa, bir hukuksuzluk musibeti varsa bu musibetin de sorumluları Erdoğan ve Bahçeli'dir. Bu musibetler gidecek, biz geleceğiz.

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