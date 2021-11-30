Deniz Gezmiş paylaşımından yargılanmaya, tek celsede beraat

Samsun'da Deniz Gezmiş'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Onur Gündüz, beraat etti.

İsmail AKDUMAN

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Eğitim- İş Samsun Şube Başkanlığı yaptığı dönemde 6 Mayıs’ta sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş’in ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaparak tam bağımsızlık vurgusu yapan Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Onur Gündüz, terör propagandası yapmak suçundan hakim karşısına çıktı.

Gündüz’e, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balik ve çeşitli illerden gelen sendika temsilcileri ve sivil toplu örgütleri de destek verdi.

TEK CELSEDE BERAAT ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı “Darağacında üç fidan, yüreğimizde sonsuz bir orman oluşturmuştur” başlıklı yazı nedeniyle Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gündüz, paylaşımında suç unsuru olmadığını, binlerce insanın benzer şekilde paylaşımlar yaptığını belirterek hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı söyleyip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sosyal medya paylaşımında terör örgütünü övmediğine ve terör propagandası yapılmadığına kanaat getirerek suç ve suç unsurunun oluşmadığını belirtip Gündüz’ün beraatine karar verdi.

CESARETİN VARSA PARKASIZ DENİZ GEZMİŞ’E BENZETENLERİ YARGILA

Duruşmadan sonra adliye binasında önünde açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ortada bir suç olmadığını belirterek, “Aslında hiç istemediğimiz, yargı konusu olmasından dolayı utanç duyduğumuz bir dava yaşandı. Biz buna Denizlerin yaptığı gibi sadece gülümsedik.

Denizler bizim mirasımızdır, anmak onurumuzdur, anmaya da devam edeceğiz. Bunlar bizi korkutamaz. Asla ve asla bir adım geri atmayacağız. 2010 yılında meclis kürsülerinden bu ülkenin siyasetindeki en üst makamlardaki insanlar Denizlerin, Erdalların isimlerini anarak ağladılar. Suçsa, cesaretin varsa yargıla.

Yalakalık yapacağım diyen sözde ünlüler, birilerini hiç yakışmadığı halde parkasız Deniz Gezmiş’e benzettiler. Cesaretin varsa onları yargıla. Biz bunu yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“DAVA AÇAN SAVCIYA DAVA AÇMAK LAZIM”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balik ise, davayı açan savcının devletin yargı organlarını boş yere uğraştırdığını ileri sürerek, “Asıl üzücü olan bunu suç sayıp dava açan da, davada beraat isteyende savcı da Cumhuriyet savcısı. Biri Cumhuriyetin savcısı, biri AKP’nin savcısı. Aslında, devletin mahkemelerini boş yere oyalamaktan, boş yere iş gücünü harcamaktan, devleti zarara sokmaktan bu davayı açan savcıya dava açmak lazım” diye konuştu.

Onur Gündüz ise, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Bugün buraya gelenler, sadece Onur’un yanında olmadılar. Eğitim-iş’in, Birleşik Kamu- İş’in yanında oldular. Deniz Gezmişlerin kutsal mücadelesinin yanında oldular. Her şeyden önemlisi tam bağımsız Türkiye’den yana oldular. Yılmadan uğraşmaya, koşturmaya, mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasına katılanlar “Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz” diye slogan attı.

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