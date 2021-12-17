Denizi kirleten gemiye 3 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'nde Nuh Çimento Limanı'nda kirli balast suyu bırakarak denizi kirleten Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Körfezi’ne kirli balast suyu bırakarak denizi kirleten gemiye para ceza kesti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin İzmit Körfezi Nuh Çimento Limanı’nı kontrolleri sırasında Liberia bandıralı geminin denize kirli balast suyu bıraktığını tespit etti.
Belediye ekipleri, Medi Egeo isimli Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesti.