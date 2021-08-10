Denizli’de bidonla akaryakıt almak ve satmak yasaklandı

Denizli Valiliği, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesine dayanak kentte akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla yakıt satılmasını ve ve alınmasını yasakladı. Valiliğin, orman yangınlarının önüne geçmek, olası sabotajların önüne geçilmesi engellemek için böyle bir kararı aldığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de muhtemel terör eylemlerine yönelik girişimlerle, muhtemel orman yangınları ve sabotajların önlenmesi amacı ile akaryakıt satış ve alımında kısıtlamaya gidildi. Valilik aldığı bir kararla il sınırları içinde akaryakıt istasyonlarının bidon, şişe ve benzeri kaplarla yakıt satışını ve açıktan yakıt alımını yasakladı.

YASAL DÜZENLEME YOKTU, DENETİM GETİRİLDİ



Yapılan yazılı açıklamada bu tür akaryakıt satışını engelleyecek yasal bir düzenleme bulunmadığına işaret edilerek, “Mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığından ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına denetim getirilmesi amaçlanmıştır” denildi.

HUKUKİ DAYANAK OLARAK KABAHATLAR KANUNU

9 maddeden oluşan karara hukuki dayanak olarak ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/ C maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci Maddesi hükümleri gösterildi. Yapılan açıklamada İl İdaresi Kanunundaki 11/A maddesindeki ‘Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır” paragrafı ile C bendindeki “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali'nin ödev ve görevlerindedir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır” ifadelerine yer verildi.

CEZA NE KADAR? ZORUNLU HALLERDE NELER OLACAK?



Kısıtlamaya uymayanların ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesine göre 100 lira ile 427 lira arasında idari para cezası ile cezalandırılacağı kaydedildi.

Zorunlu hallerde ise akaryakıt talep eden kişiler form doldurarak akaryakıt istasyonuna teslim edecek. Firmalar formları gizli tutacak ve muhafaza altına alacak. Formun bir nüshası akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu polis merkezi ya da jandarma karakol komutanlığına 24 saat içinde teslim edilecek.

Açıktan Akaryakıt Alma Talep Formu başlığını taşıyan form kişisel veriler içerdiği için titizlikle muhafaza edilecek. Araçlarını herhangi bir nedenle akaryakıt istasyonuna götürmesi mümkün olmayan sürücüler, çim biçme makinesi, ağaç kesme motoru gibi çalışma alanında kullanılması zorunlu motorlu araçlar ile benzeri ekipmanlar ve traktörler için bu form doldurulabilecek.