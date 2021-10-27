Denizli’de kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet şüphelisi erkek arkadaş Furkan Z. (25) kısa süre içinde gözaltına alındı.

Selami AYDIN

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Denizli’de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z. (25) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi 6071 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. İkilinin sabah 06:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, öfkelenen Furkan Z'nin mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'e saldırdığı iddia edildi. Sevgilisinin boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen Furkan Z. Olay yerinden kaçtı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içine giren polis Şebnem Şirin'in cansız bedenini salonda buldu. Şirin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere PAÜ Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin araç plakasını tespit eden polis Saltak Caddesi'nde Furkan Z'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.