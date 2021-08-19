Depremzede aile hâlâ konteyner evde yaşıyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yıkılan evleri yeniden yapılmayınca, 1.5 yılı aşkın süredir konteynerde yaşayan 12 nüfuslu Adıyamanlı Erdoğmuş Ailesi'ni ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşının sorununun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AHMET KAYA

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Adıyaman Gerger İlçesi'nin Erdoğmuş Mezrası'nda yaşayan Zeki Erdoğmuş’un konteyner evini ziyaret eden Milletvekili Tutdere, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Tutdere'ye derdini anlatan depremzede Zeki Erdoğmuş şöyle dedi:

“Evimiz yıkılınca, olayı kaymakama bildirdik. AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. ‘Sizin evinizi Gerger'e, toplu konut alanına taşıyacağız' dediler. Biz Gerger'i kabul etmedik. Çünkü, biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarım arazilerimiz de burada. Bizim geçim yerimiz burası. Hayvancılık da yapamayınca ne yapacağız orada. AFAD tarafından verilen iki konteyneri birleştirerek üzerine çatı yapıp bir yaşam alanı oluşturduk. İki konteynerde 12 kişi kalmak zorundayız. Yer sıkıntısı nedeniyle üç çocuğumu da İstanbul'a göndermek zorunda kaldım. Orada iş buldum kendilerine. Çalışıyorlar. Ama, okul başlayınca mecbur gelecekler.”

“ARTIK BU MAĞDURİYETİ GİDERİN”

Depremin üzerinden 1,5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen vatandaşların evlerin yapılmamasını eleştiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Gerger ilçesindeki deprem mağdurları hala konteynerda yaşıyor. Vatandaşımız, yaşamını sürdürebilmek için İki konteyneri birleştirmiş ve üstüne çatı yaparak ailesinin barınması için bir mekân oluşturmuş. Gerger'de vatandaş sahipsiz bırakıldı. AFAD'a ve ilgili bakanlığa çağrı yapıyoruz. 2021 yılının da sonuna geldik. Artık bu mağduriyeti giderin. Yer yokluğu nedeniyle bir baba evlatlarını İstanbul'a göndermek zorunda kalmış. Şimdi okullar başlayacak çocuklar tekrar gelecek. Hangi odada ders çalışacak, nerede yatacaklar?” dedi.