Destici’den Süleyman Soylu açıklaması: Kim hukuksuz bir iş yapıyorsa araştırılsın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kayseri'nin yerel televizyon kanalı Kent Türk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir süredir organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının söz konusu olmadığını ifade eden Destici şunları söyledi:

* Süleyman Soylu'nun istifasını gerektirecek bir konu söz konusu değil. Süleyman Bey, İçişleri Bakanlığı döneminde müthiş bir çalışma ve performansa imza attı. Süleyman Soylu gördüğüm en başarılı İçişleri Bakanlarının başında geliyor. Mesela terörle mücadelesini herkes kabul ediyor. Bu bir fedakârlık ve cesaretle oluyor. Doğal afet yaşanan yerlere de anında gidiyor. Onun hakkında iddia olarak ortaya atılan şeylerin tamamen mesnetsiz ve altı dolu olmayan şeyler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda kendisiyle ilgili ciddi bir iddia da yok.

“SEBEP OLANLAR KİMSE HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERSİN”

Sedat Peker'in gündeme getirdiği faili meçhul cinayet iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Bir video ya da iddia için söylemiyorum. 1990'lı yılların başından gelen bir takım cinayetler ve karanlık olaylarla ilgili bir şeyler söyleniyorsa bunların şu ana kadar aydınlatılması gerekirdi. Devlette kim hukuksuz bir iş yapıyor bir insanın hayatına kastediyor ve uyuşturucuya bulaşmışsa bunlar sonuna kadar araştırılsın. Buna sebep olanlar kimse hukuk önünde hesabını versin.

* Bütün bu olayları bir torbada doldurup, bu hadiseler üzerinden gecesini gündüzüne katarak çalışan bakanımızı hedef alarak oradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratma operasyonlarına da kimsenin alet olmaması lazım. Alet olanlar varsa da devletin iktidar ve muhalefetiyle buna izin vermemesi lazım. Bu işin içinde ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve bir takım Avrupa ülkeleri var. Olayın şahsından ziyade Türkiye'ye yönelik her fırsatı değerlendiren ve operasyona dönüştüren bir cephe ile karşı karşıyayız.

“VİDEOLARIN TAMAMINI İZLEMEDİM”

Peker'in yayınladığı videoların tamamını izlemediğini de ifade eden Destici, “Ben Sedat Peker videolarının hiçbirisini izlemedim. Sadece arkadaşlar önemli gördükleri bölümleri getirirlerse ona baktım” şeklinde konuştu.

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