Devlet, “cami yapacağız” diye Sevda Hanım’ın arazisine el koyup ranta açtı

Sevda Ülger'in Samsun'un gözde semtindeki arazisi, dini tesis alanı yapacağız denilerek değerli konumdaki bulvar üzerinden arka taraflara kaydırıldı. Daha sonra TOKİ yeni konumdaki parseli de zorla kamuşlaştırdı. En son Çevre Bakanlığı plan değişikliği yaptı. Arsayı dini tesis alanı olmaktan çıkardı, emsali yükseltti, yükseklik seviyesini sınırsız serbest bıraktı. Vatandaş devletin yaptığı tüm bu haksızlığı yargıya taşıdı.

Yusuf DEMİR

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Sevda Ülger’in Samsun Canik’teki bir tarafta Millet Bahçesi, diğer tarafta birkaç adımdaki denizi ve son dönemdeki gelişmeleriyle kentin en değerli konumlarından birindeki arazisinin başına gelmeyen kalmadı. Olanların tarafı da hep devlet kurumlarıydı.

Araziye ilk müdahale Canik Belediyesi tarafından yapıldı. 2009 yılında yapılan imar uygulamasıyla Sevda Hanım’ın Ali Rıza Bulvarı üzerindeki 105 ada 536 parseldeki asası, sihirli bir dokunuşla arka taraflara, 105 ada 643 parsele kaydırıldı. Değerli yere ise başka kişilere ait taşınmazlar kaydırıldı. Plana göre bu alan dini tesis alanı yapılacaktı.

İkinci müdahale TOKİ’den geldi. 2011 yılında Sevda Hanım’ın 643 numaralı yeni arsasına da kamulaştırma kararıyla el konuldu.

Üçüncü müdahale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldı. Kentsel Dönüşüm adı altında Sevda Hanım’ın orjinal arsasının bulunduğu 536 parsel dini tesis alanı olmaktan çıkarıldı. Yol genişliği 15 metreden 10 metreye düşürüldü, emsal 2.20’ye yükseltildi ve yükseklik seviyesi serbest bırakıldı.

SEVDA HANIM’DAN PEŞ PEŞE DAVALAR

Sevda Hanım imar uygulama işlemini yargıya taşıdı lehte karar da çıktı. Mahkeme kararında şu çarpıcı ifadelere yer verildi.

“Başvurucunun sahibi olduğu taşınmaz, bulvara cepheli iken adanın arka tarafına taşındığı halde,plan değişikliğinden etkilenen diğer taşınmazların ise başvurucunun taşınmazının uygulama öncesinde bulunduğu alana kaydırılmasının hangi teknikk gerekçeye dayalı olarak yapıldığı davalı idare tarafından ortaya konulamamıştır. Bu durum dikkate alındığında imar uygulaması işlemi hukuka aykırıdır.”

Ancak belediye kararı uygulamadı.

Sevda Hanım imar planlarına karşı da ayrı bir dava açtı ve idare mahkemesi yine kendisini haklı buldu. Danıştay kararı onadı. Ancak TOKİ kararı temyize götürdü.

Sevda Hanım, kamulaştırma bedelini de dava etti. 3 bilirkişi raporundan sonra 1 milyon 535 bin TL para ödenmesine karar verildi. Ancak hesap Sevda Hanım’ın asıl arsasının bulunduğu konuma göre değil, kaydırıldığı arka taraflardaki arsanın konumuna göre yapıldı.

KARAR. “MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Tüm bu haksızlıkların sonunda Sevda Hanım Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya karar verdi. 2019 yılında yapılan başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme hükmü kurdu:

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR olduğuna,

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE,

Yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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