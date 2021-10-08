Dikkat çeken anket! AKP’lilerin 75’i…

Metropoll’ün gerçekleştirdiği son ankete göre halkın yüzde 85'i dini konuların oy almak için siyasette kullanılmasını onaylamıyor. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 75 olarak kaydedildi.

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Metropoll Araştırma’nın geçen ay yaptığı Türkiye’nin Nabzı anketinde “dinin siyasette kullanılması” konusu da ele alındı.

Ankete katılanlara, “Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?” diye soruldu.

Seçmenin yüzde 13.1’i onayladığını; yüzde 85.1’i ise onaylamadığını söyledi. Fikrim olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 1.8 oldu.

Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AKP seçmeninin yüzde 75’lik, MHP seçmeninin yüzde 82’lik kesimi, “dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını” söyledi.

Bu oran CHP’de yüzde 93, İYİ Parti ve HDP’de yüzde 89 oldu.