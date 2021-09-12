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Dilencinin 5 saatlik kazancı hayrete düşürdü

Çorum'da zabıtanın dilencilere yönelik uygulamasında bir dilencinin 5 saatte topladığı para hayrete düşürdü. Öte yandan engelli maaşı da aldığı belirlenen dilenciye cezai işlem uygulandı.

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Dilencinin 5 saatlik kazancı hayrete düşürdü

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü.

H.K.nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.

ÇIKAR ÇIKMAZ YİNE DİLENDİ

Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi’nde yine dilenmeyi sürdürdü.

Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K’nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi. DHA

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