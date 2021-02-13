Dipsiz Göl’ün kurutulmasında Danıştay, valinin soruşturulmasına izin verdi

Gümüşhane’nin Dumanlı Köyü Yaşköprü Yaylası’nda kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce 2019 yılında 2 kişiye define araması için izin verildi.

Gölün suyu jandarma eşliğinde boşaltılarak, tabanı iş makineleriyle kazıldı. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl’de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprakla dolduruldu. Tepki üzerine de sorumlular hakkında soruşturma açılırken Gümüşhane Valiliği de gölü eski haline getirmek için çalışmalar yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Ankara Barosu, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına Dipsiz Göl'ün kurutulmasına karşı sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürü, Gümüşhane Arkeoloji Müzesi Müdürü, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve diğer yetkililer hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ancak İçişleri Bakanlığı savcılığa Vali Taşbilek hakkında soruşturma izni vermedi.

DANIŞTAY SORUŞTURULSUN

Avukat Mettin Bayyar ve Ankara Barosu Başkanlığı Vekili Avukat Mehtap Aykaç, İçişleri Bakanlığı'nın 02.06.2020 tarihli kararına karşı Danıştay 1'inci Dairesi’ne itiraz etti. Danıştay 1'inci Dairesi, “Dipsiz Gölde mera niteliğindeki alanda define arama ve kazı çalışması yapılmasına göz yummak ve gölün kurumasına, meranın tahribine neden olma” soruşturulması için Tetkik Hâkimi T.K'yı görevlendirdi.

Hakim görüşünü dinleyen Danıştay 1'inci Dairesi, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yapılan itirazı oybirliği ile kabul etti.

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