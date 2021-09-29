DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Yasaları yok saymayın

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kentpar Otomotiv’de sendikalaştıkları için işten çıkarıldıkları belirtilen işçilere destek olmak için Konya’ya gitti. Sendikalaşmanın anayasal hak olduğuna vurgu yapan Çerkezoğlu, “Yasaları yok saymak pahasına bu haksızlığı, hukuksuzluğu yapan, işleyenler gücünü; ülkeyi yöneten siyasi iktidardan almaktadır. Yaptığınız suçtur” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Kentpar Otomotiv'de çalışan yaklaşık 140 işçi Birleşik Metal-İş sendikasına üye olmak istedi. Yeterli çoğunluğa ulaşan işçilere ise Çalışma Bakanlığı'ndan onay verildi.

İddiaya göre, işçilerin sendikaya üye olmasına karşı çıkan fabrika yöneticileri yaklaşık 140 işçiyi kod-46'dan işten çıkarttı. Duruma tepki gösteren işçiler ise fabrikayı terk etmeyerek, eylem başlattı. Eylem, 3 haftadır devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilere destek olmak için Konya'ya gitti. İki gündür bölgede olan Çerkezoğlu, işçilerinin durumlarına ilişkin Konya Valisi Vahdettin Özkan ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından Kayalıpark'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“GÜÇLERİNİ SİYASİ İKTİDARDAN ALIYORLAR”

“Yasaları yok saymak pahasına bu haksızlığı, hukuksuzluğu yapan, işleyenler gücünü; ülkeyi yöneten siyasi iktidardan almaktadır” diyen Çerkezoğlu, hükümete ve şirket yetkililerine seslenerek şöyle konuştu:

“İŞÇİLERİ BU NEDENLE İŞTEN ÇIKARMAK AÇIKÇA SUÇTUR”

“Yaptığınız suçtur. Sendikalı olmak bütün işçiler açısından temel yasal ve anayasal haktır. İşçilerin bu hakkını kullanmasını engellemek, işçileri bu nedenle işten çıkarmak açıkça suçtur. Kentpar şirketi, açıkça suç işlemektedir. Türkiye'nin dört bir tarafında işlenen bu suçlara sessiz kalmak da suça ortak olmaktır”