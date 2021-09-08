Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Bakanlığı prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılacaktır.
Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.