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Diyarbakır’da askeri tesise saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri bir tesise maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur" denildi.

Güncellenme: 01:37, 19/05/2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Soylu maket uçakların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu ayrıca olayda herhangi bir zaiyat olmadığını belirtti.

MSB: GEREKLİ FİZİKİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi:

* Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.

VALİLİK: SALDIRI MAKETİ DÜŞÜRÜLDÜ

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:01:04,