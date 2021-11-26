Doktorların ‘Beyaz Yürüyüşü’ne engel

Sağlık sistemindeki aksaklıkları, çalışma koşullarında yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek, hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek için Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'den yola çıkan doktorların Beyaz Yürüyüşü'ne çevik kuvvet Eskişehir'de engel olmaya çalıştı.

Kemal ATLAN

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Hekimler için yapılan Saygı ve Vefa Anıtı önünden Tabip Odası’na doğru yaklaşık 500 metre mesafe yürüyüş yapmak isteyen doktorların önü polis tarafından kesildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve diğer yetkililerin valilikle temasa geçmesinden sonra barikat açıldı. Slogansız olması koşuluyla yürüyüşe izin verildi.

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