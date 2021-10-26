Doktoru boğazından jiletlemişti, Adli Tıp’tan kritik rapor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde görevli asistan Dr. Kadir Songür’ün boynunu jiletle kesen Bayram K.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunu gösteren rapor mahkemeye gönderildi.

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Diz ağrısı nedeniyle 16 Ekim 2019 tarihinde tarihinde geldiği İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., “Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün” diyerek, hastaneden ayrıldı.

Bir hafta sonra yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür’ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür’e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı.

MAHKEME 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bayram K., sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamada, sanık ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada indirim de uygulanmadı. Sanık müvekkili, kararı istinafa taşıdı.

“FAZLA CEZA TAYİNİ YAPILMIŞ”

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen davada 20 yıllık hapis kararına bozma kararı çıktı. Heyet, sanık Bayram K.’nin 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü; buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğuna ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.

İki dosya arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4. İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu’ndan rapor alınmasına hükmetti.

Heyet, 13 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayinin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan davada, Adli Tıp Kurumunun sanığın cezai ehliyetine ilişkin hazırladığı rapor, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Raporda sanık Bayram K.’nin yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu etkileyecek ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi.

Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığının da yer aldığı raporda, Kaynak’ın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna oy birliğiyle karar verildiği bildirildi. (İHA)