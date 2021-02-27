Dolandırıcı sevgililerin suç kaydı ‘pes’ dedirtti

Denizli'nin Tavas ilçesinde İddiaya göre 61 yaşındaki Fatma A. adlı kadını telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Altan K. (41) evinde çalıntı para ve altınlar bulunduğunu öne sürerek arama yapacağını söyledi. Kadının korkarak inanmasından sonra Altan K.’nın sevgilisi olduğu öğrenilen Sevgi K. ile birlikte kadının evinden bir miktar altın ve 250 bin lira para aldı. İnceleme yapılacağını bu nedenle para ve altınları karakola götüreceğini söyleyen şüpheli ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İlçe jandarma ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgedeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek dolandırıcı oldukları öne sürülen iki sevgiliyi tespit etti.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırdıkları paralarla Denizli'de çarşıda dolaşıp alış veriş yapan ikili JASAT tarafından izlendiğini fark etmedi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gözaltına alınan iki şüpheliden Altan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Sevgi K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Şüphelilerin aynı yöntemle Afyon'da 85 yaşında Asım A. adlı bir yaşlıyı daha dolandırdığı ve 90 bin lira nakit parasını aldığı belirlendi. Altan K.'nın daha önce silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve sahte para suçları dahil 14 ayrı suç kaydı tespit edildi.

İlginizi Çekebilir Soğukkanlı gazeteci dolandırıcıları yakalattı