‘Drakula böceği’ nedeniyle fındık bahçeleri sökülen çiftçiler dertli

CHP Ekonomi Masası üyeleri Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk ile birlikte fındık üretimi yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Vekiller, “Drakula” olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke böceğinin verdiği zarar nedeniyle fındık bahçeleri karantinaya alınıp sökülen çiftçiler ile buluştu.

“4 YIL BOYUNCA NEYLE GEÇİNECEĞİZ”

Bahçe sahipleri, yıllardır fındık ürettikleri bahçelerinin Drakula böceği nedeniyle söküldüğünü ve hasat zamanı gelmesine rağmen bahçelerinin boş kaldığını söyleyerek, “Burada 4 yıl boyunca yeni fındık fidanı ekimi yasaklandı. Bizim yeniden fındık üretebilmemiz için en az 8 yıl gerekiyor. Kilo başına 4 yıl boyunca destek verileceği söylendi. Başka gelirimiz yok. Bu süre içinde neyle geçineceğiz. Fındığın kilosu için bu yıl 30 lira civarı olacak. Bize 4 yıl boyunca 15 lira verilecek. Devletin bize yardım etmesi gerekiyor” diye konuştu.

“BU İNSANLAR TARIM DESTEKLERİNDEN YARARLANMALIDIR”

Milletvekilleri Orhan Sarıbal ile İlhami Özcan Aygun, sorunun çözümü için konuyu TBMM’de gündeme getireceklerini ve takipçisi olacaklarını dile getirdi. Bölgede üretim yapan çok sayıda çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmadıkları gerekçesiyle tarım desteklerinden yararlanmadıklarını açıklayan Sarıbal, “Bu sorun mutlaka giderilmeli. Mahallenin muhtarının oluru ile Ziraat Odası'ndan alınacak bir belge ile bu insanların sorunu giderilmeli. Muhtar kimin ekip kimin ekmediğini bilir. Tarım İl Müdürlüğünün kayıtlarında da kimin ekip ekmediği bilgisi var. Ziraat Odasından alınacak bu belgeyle üretim yaptığı belirlenen insanlar tarım desteklerinden yararlandırılmalı. Fındık bahçeleri sökülen çiftçilere de söz verilen ödenekler bir an önce ödenmelidir” dedi.