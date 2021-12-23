DSİ 2022’de 46 baraj ve 50 yer altı barajı yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, yeni yılda 46 baraj ve 50 yeraltı barajı ile birlikte toplam 360 tesisi tamamlayıp hizmete sokacaklarını açıkladı. Yıldız, "Su günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldi" diye konuştu.

Selami AYDIN

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Devlet Su İşleri, 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri kamuoyuna açıkladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yıl içinde toplam 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada 2022 yılında 46 baraj, 18 gölet, 53 sulama tesisi, 32 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 3 atık su tesisi, 50 yeraltı barajı, 10 hidroelektrik santrali ve 133 taşkın tesisi inşa edileceği duyuruldu.

19 YILDA 284 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yıldız son 19 yılda DSİ'nin yaptığı yatırımlara ilişkin de veriler paylaştı. Bu süreçte sulama yatırımlarına büyük önem verildiğini ifade eden Yıldız, “Ülkemiz için su ve sulama yatırımlarında bütün imkânlarımızı seferber ettik ve son 19 yılda yaklaşık 284 milyar liralık yatırım yaptık.

Bu kapsamda son 19 yılda; 654 baraj, 462 gölet ve bent, 51 Yeraltı barajı, bin 561 sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 310 içme suyu ve atık su tesisi, 605 hidroelektrik santrali ve 5 bin 249 taşkın tesisini olmak üzere toplam 9 bin 189 adet tesisi hizmete aldık” ifadelerini kullandı.

“SU HİÇ OLMADIĞI KADAR KIYMETLİ”

Küresel ısınma ve yaşanan kuraklıkların ardından suyun günümüzde hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldiğini belirten Yıldız, “Günümüzde su daha önce hiç olmadığı kadar kıymetli hale geldi. Etkileri hissedilir derecede artan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynaklarımız üzerinde ilave strese sebep oluyor.

Tüm bu etkenlerin ağır yükü altında bulunan su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor” diye konuştu.

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