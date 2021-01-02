Düğün takıları kadında mı erkekte mi kalacak?

Türkiye'de boşanmaların bir numaralı gündem maddesi olan ‘Düğün takıları kimde kalacak?' sorusu, henüz netliğe kavuşamadı. Yargıtay, son 3 yılda düğün takılarının kimde kalacağına yönelik farklı kararlar verdi. Yüksek mahkeme, Şubat 2018'de ‘takılar kadının’ derken, Aralık 2020'de ise ‘Takılar ortak mal’ şeklinde hüküm bildirdi.

Peki mevcut durum boşanma aşamasındaki çiftler için ne anlama geliyor?

Hukukçular SÖZCÜ için yorumladı.

“BOŞANDIKTAN SONRA KADININ ELİNDE SADECE TAKILARI KALIYOR”

Avukat Ayşegül Celayir, Yargıtay'ın takı konusunda 1990'lı yıllarda istikrarlı gittiğini ve “Düğünde takılar kadına aittir” hükmünde ısrarcı olduğunu kaydetti. Celayir, “O yıllarda, kadın boşansa da hak talep edemediği için Yargıtay'da en azından takılar kadında kalsın anlayışı mevcuttu. 2001 yılında değişen Medeni Kanun ile birlikte, yasal mal rejimi gündeme geldi. Yani, kadın evlilik birliği içerisinde kendi rızası ile verdiği takıları boşanma aşamasında geri istemiyordu. Ve evlilik birliği içerisinde alınan gayrimenkul ve menkul mallar ikiye bölünüyordu. Yargıtay, verdiği son kararda ise, düğünde takılan ziynet eşyalarında kadına özgü kolye, küpe gibi takıların kadına, erkeğe özgü kemer, kol saati gibi takıların da erkeğe verilmesini kararlaştırdı. Kime ait olduğu belli olmayan çeyrek, yarım, tam gibi altınlar içinde ortaktır kararını verdi” diye konuştu.

Türkiye'deki sistemde bakıldığında evlilik birliği içerisinde alınan gayrimenkul ve menkullerin erkek üzerine kayıtlı olduğu ve ona ait olarak kabul gördüğünü anlatan Celayir, “Bu durumda da kadının elinde sadece takıları kalıyor” dedi. Celayir, hukukçuların da Yargıtay'ın bu kararında henüz görüş birliğine varamadıklarını belirterek sözlerini noktaladı.

“KİME TAKILDIĞI TESPİT EDİLEMEYEN TAKI PAYLI MÜLKİYETE GİRER”

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Avukat Kevser Yıldırım, Yargıtay'ın son kararında kadına-erkeğe özgü takı ayrımına gittiğini kaydederek, “Kadına özgü bilezik, küpe gibi takılar kadına, erkeğe özgü kemer saat gibi takılar ise erkeğe kalacak şeklinde Yargıtay'ın hükmü var. Aynı zamanda, kime takıldığı tespit edilemeyen takıyı, paylı mülkiyet sayıp eşler arasında paylaştırmıştır” dedi ve ekledi:



“Halbuki Yargıtay’ın eskiden vermiş olduğu kararlarda; takıların kime takıldığı tespit edilsin veya edilemesin hepsi kadınındı. Ancak şu an kadına takıldığı tespit edilen takılar kadının, erkeğe takıldığı tespit edilen takılar erkeğin, tespit edilemeyen takılar ise her ikisinin paylı mülkiyeti olarak kabul edilmektedir.”

ʻʻ Kadına takıldığı tespit edilen takılar kadının, erkeğe takıldığı tespit edilen takılar erkeğin, tespit edilemeyen takılar ise her ikisinin paylı mülkiyeti olarak kabul edilmektedir Avukat Kevser Yıldırım

“KADINA TAKIYI İSPAT ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DE GETİRİR”

Avukat Okay Durman da Yargıtay'ın bugüne dek, evlilik münasebetiyle hediye edilen ziynet eşyalarını, kadının kişisel malı olarak kabul ettiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Ziynet eşyalarının edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde koca ile paylaşılmayacağını içtihat vermişti. Özellikle de kimin ailesi veya yakını tarafından takılmış olmasına bakılmaksızın evlilik nedeniyle takılan ziynet eşyalarını kadına bağış olarak değerlendirip, kadının kişisel malı saymaktaydı. Ancak, yeni kararlar açısından kadınlara yeni bir ispat yükü yüklenmekte, kadına özgü olmadığı değerlendirilen ziynet eşyalarının, kadın açısından kişisel mal olduğuna dair ispatlanması yükümlülüğü doğmaktadır” dedi.

“KADINA ÖZGÜ MAL ERKEĞİN ELİNE GEÇERSE…”

Kararın, kadına özgü malın evlilik birliği içerisinde erkeğin eline geçmiş olması ya da erkeğin bunu zorla alma durumunda da kadına ispat yükümlülüğü getirdiğinin altını çizen Durman, “Yargıtay'ın eski kararlarında kadına ispat yükü düşmeden kişisel malı sayılmaktaydı” ifadelerini kullandı. Durman, Yargıtay'ın 2020 öncesi yaklaşımının kadınlar için kolaylık sağladığını ve evlilik birliği sona erdikten sonra da belirli bir süre hayatını himaye edebilmesini sağladığını da vurguladı.

2019 YARGITAY: KENDİ RIZASI İLE VERSE DE TAKILAR KADININ

NİSAN 2009: Bursa'da eşinden ayrılan bir kadın, eski eşine düğün takılarını geri alabilmek için dava açtı. Eski eş ise “Altınları kendi rızası ile verdi, borçlarımızı ödedik” dedi. Mahkeme onu haklı bularak davayı reddetti. Kadın ise pes etmeyip davayı üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay kararında ‘Kendi rızası ile vermiş olsa bile düğünde takılan takılar kadınındır' dedi. Bu kararda, Yargıtay erkeğe-kadına özgü takı ayrımına gitmedi.

2020 YARGITAY: KADINA ÖZGÜ OLMAYAN TAKILAR ERKEĞİN

EYLÜL 2020: Yargıtay, yine benzer bir boşanma davasında ise, düğünde erkeğe takılan ve “kadına özgü” olmayan takıların artık erkeğe verilebileceğine hükmetti. Yani, kadına takılan ve ona özgü olan her türlü takı yine kadına aitti. Erkeğe özgü takılar ise, erkeğe ait olarak hüküm verildi.

2020 ARALIK YARGITAY: ÇEYREK VE TAM ALTINLAR ORTAK

ARALIK 2020: Bursa'da boşanmak için yerel mahkemeye başvuran bir çift için, yerel mahkeme “Takılar kadınındır” dedi. Koca ise karara itiraz etti ve kararı üst mahkemeye taşıdı. Bunun üzerine ise Yargıtay, önceki kararın aksine eşlerden kime ait olduğu belli olmayan çeyrek veya tam altınların ortak mal sayılacağına hükmetti.