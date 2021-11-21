Duygulandıran karşılama ile hatırlanan öğretmen kansere yenildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanser tedavisi nedeniyle 8 ay ayrı kaldığı öğrencilerinin duygulandıran sürprizi sırasında tüm Türkiye'yi ağlatan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, kansere yenik düştü.

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2019 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından 8 ay boyunca tedavi gören ve bu süre zarfında öğrencilerinden ayrı kalan Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 8 aylık aranın ardından okuluna döndüğünde ona duygulandıran bir sürpriz hazırlayan öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.

KANSER VÜCUDUNA YAYILDI

Çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin vücudunda başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi. (İHA)

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