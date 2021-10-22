Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 23 kilometre olarak belirlendi. Ege meydana gelen depremin yaklaşık 15 dakika sonrasında bu kez Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 13:11’de Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Girit Adası’nı gösterdi. Ege depreminin ardından saat 13:25’te bu kez Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER