Ege Denizi’nde 6.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12:24'te meydana gelen depremin merkez üssünü Girit'in doğusu, büyüklüğünü ise 6,3 olarak açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ege Denizi’nde yer alan Girit Adası’nda meydana gelen deprem İzmir ve Muğla’da da hissedildi. Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı. AFAD verilerine göre deprem yerin 6.6 kilometre derininde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER