‘Ehliyet’ tartışması sonrası Muharrem İnce’den dikkat çeken paylaşım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kullandığı otobüs sonrası yaşanan ehliyet tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ehliyetini sosyal medyadan paylaşan İnce, "Bana ehliyet soranlar! İşte benim otobüs kullanabilir, E sınıfı ehliyetim. Bir zahmet arkadaşa da diplomasını sorar mısınız?" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından otobüs kullandığı bir görüntü paylaşıp, “Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım” ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNİ PAYLAŞTI, DİPLOMA SORDU

Görüntünün ardından İnce’ye otobüs kullanabileceğine dair ehliyeti olup olmadığı sorulup eleştirildi. Gelen eleştiriler üzerine İnce bu kez de sosyal medya hesabından ehliyetini paylaştı.

İnce, yaptığı açıklamada “Bana ehliyet soranlar! İşte benim otobüs kullanabilir, E sınıfı ehliyetim. Bir zahmet arkadaşa da diplomasını sorar mısınız?” dedi.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Erdoğan gittiğinde dolar 5 TL düşer