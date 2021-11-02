Ekrem İmamoğlu’ndan rest: Asla vazgeçmeyeceğim

İstanbul'a bin yeni taksi programında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Allah aşkına niye bir sene yakın bekledi bu iş? İnanın tespitleri yaptıkça bu işin ardından daha ne pis kokular çıkacak merak ediyorum" diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı oturumunda, açılan metro hatları nedeniyle atıl kalan ve yıllardır mağdur olan minibüsler ile dolmuşların taksiye dönüşüm talebi 5 kez reddedildikten sonra 6'ıncı seferinde oybirliği ile kabul edilmişti.

750 minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüşümü için eylül ayında İBB tarafından başvurular toplanmaya başlandı.

Bu süreçte yaklaşık 4 bin başvuru alındı. 4 bin başvuru arasından 1000 hak sahibi, Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

“O AKILLA HESAPLAŞACAĞIM”

Kura çekimi öncesinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun şekilde taksi sorunu yaşandığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

* Ve bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim.

* Sorunlara kulaklarımızı tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 1990'lı yılların başından 6-7 milyondan, 16 milyon resmi nüfusa, 20 milyon etkin nüfusa ulaşmıştır. Üç katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul.

* Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Ben sokakta gezdiğimde 10 vatandaşa rastlıyorsam 5'i taksiden şikayet ediyor.

* Daha dün bir vatandaş dedi ki ‘ben korsan taksiye biniyorum.' Aynen böyle. Taksi yetmiyor çünkü.

* Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu soruna çözümsüz bir şekilde yaklaşan, uydurma bir yönetmelikle

* UKOME'nin sandalye sayısını değiştirerek karar almamızı engelleyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım.

“BU İŞ 1 YIL NEDEN BEKLEDİ?”

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümün sürecinin bu durumun somut bir örneği olduğunu dile getiren İmamoğlu “Allah aşkına niye 1 seneye yakın bekledi bu iş. Tamam herkese teşekkür edelim, eyvallah herkes oy birliğiyle karar verdi. O verilene kadarki ısrarımız, inadımız… Bir hak oluşmuş, neye karşısın? Dava da açıldı, bunları da biliyoruz. Tespitleri yaptıkça bu işin altından bakalım daha ne pis kokular çıkacak diye merak ediyorum” diye konuştu.

“DERDİNİZ SİYASET Mİ”

Son UKOME toplantısında taksicilerin düzenlediği protesto gösterisine ve yükselen “Erdoğan” sloganlarına atıf yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Taksi sayısını arttıracağım diye beni protesto ediyorlar. Beni protesto eden sözüm ona taksici esnafı, gece gündüz direksiyon sallayan esnafı tenzih ediyorum ve onların alın terinin de büyük bir kısmının kime gittiğini de biliyorum.

* Birkaç yüz insan beni güya protesto ediyor. Peki protesto eden o taksiciler niye siyasi propaganda yapar?

* Ya da niye siyasi tezahürat yapar, onu ben anlamadım. Herhalde televizyonda duymuşsunuzdur.

* Benim adım Ekrem İmamoğlu. Hadi benim adıma bir şey söyle de başkasının isminin slogan şeklinde orada bağırılmasının anlamı ne? Derdiniz siyaset mi? Derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?

* Ben bu bağcıyı dövme niyeti olan akla, o esnaf odasına sesleniyorum: Ben hayatımda hiç dayak yemedim bak.

*Çünkü toplumsal işlerde böyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum.

TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI KATILMADI

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın da toplantıya davet edildiğini ancak katılmadığını öğrendiğini aktaran İmamoğlu “Bugün o esnaf odasına 1000 tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Yani bari gel de onlara kendini göster. Yarın o taksilerin hakkını koruyacaksın. Bugün bu taksiyi hak eden kardeşlerime açık net konuşayım. Bu işi hukuki bir zemine oturtmak zorundayız. Bu iş bir meslek. Mesleğinizden para kazanın istiyor. Ama mesleğiniz üzerinden hiç kimsenin İstanbul halkı olarak ezilmesine müsaade etmeyecek bir belediye başkanı var. Benim bu tavrıma hepinizin de katılacağını düşünüyorum” dedi.

MİNİBÜSTE İSTANBULKART GEÇECEK

Taksiye dönüşümün devam edeceğini söylediği sırada salondan “1000 tane daha yap” sesleri yükseldi.

İmamoğlu şunları söyledi:

* Yanlış anlamayın, siz dediniz diye gaza gelecek belediye başkanı da değilim. Bilimsel çalışma, şeffaf çalışma yapıyoruz. Kaç yolcu biliyor, kaç yolcu binmiyor, hangi hatta eksik var, hangi hat zararda?

* Bunların hepsini odalarla yaptık. Yine beraber çalışacağız. Taksiciler Odası başkanı gelirse onunla da beraber çalışacağız.

* Şimdiki gelmez, yarın Allah nasip eder başkası gelir onu da bilmem. Gelenle konuşuruz. Günün sonunda biz esnafla çalışıp doğruyu bulacağız.

* Minibüsçümüzün de geleceğini konuşacağız. 2022 yılında benim minibüsçü kardeşim minibüsçülük işinin geleceğini bilecek. Değişim midir, dönüşüm müdür, yerine başka bir araç koymak mıdır?

* Sizin koşullarınız düzeltecek ne gerekiyorsa yapacağız. Sizin koşullarınız düzelecek, vatandaş da iyi hizmet alacak.

* Minibüsçümüzü de İstanbul’daki sistemin bir parçası yapmak zorundayız. İstanbulkart minibüste geçecek, bunu yapmak zorundayız.

“3-5 İNSANIN PLAKA RANTI”

1000 taksi ile birlikte İstanbul'da taksi sorununun bir nebze olsun rahatlayacağını belirten İmamoğlu UKOME'ye şu mesajı verdi:

* Ben İstanbulluyu 3-5 insanın plaka üzerinden -günlük esnafın alın teri kazanacağı parayı değil- rant elde etme düzeninden kurtaracağım.

* Devletimin, memleketimin hangi kurulunda, hangi makamında oturuyorsanız oturun, bu sese kulak verin.

* Bizi, daha fazla bu işi sesli bir biçimde vatandaşın önüne sermek zorunda bırakmayın. Gelin bu işin usulüne göre aklı başında bir şekilde UKOME’de çözelim. İstanbul’u rahatlatalım.

Konuşmaların ardından pandemi önlemleri kapsamında 2 gün sürecek kura çekimine başlandı. İlk kurayı İBB Başkanı İmamoğlu çekti.

“SUÇ DUYURUSUNA KADAR GİDER”

İmamoğlu etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada da “Hukuki zeminde 16 milyon vatandaşımızın hakkının yenmediği bir sürece taksi meselesini oturtacağız. Bu iş usulsüz ve yanlış bir şekilde ihtiyacı görmeden karar alan insanlar hakkında suç duyurusuna kadar gider. Vatandaşlarımız hem bizi takip etmeye devam etsinler. Hem de bu konudaki duyarlılıklarını, inançlarını sürdürsünler. Bu iş sonunda, çözülecek. Hiç şüphe duymasınlar” dedi.

3 BİN 917 BAŞVURU YAPILDI

Toplantıda İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Cihan, 3 bin 464 minibüs, 453 dolmuş olmak üzere toplamda 3 bin 917 aracın taksiye dönüşüm için başvuru yaptığını söyledi.

Cihan öncesinde de 14'ü Anadolu, 29'u Avrupa yakasında olmak üzere toplam 43 hatta ihtiyaç fazlası 750 araç tespit ettiklerini söyledi.

Taksi dolmuşlarda da 250 araçta iyileştirme yapılmasına karar verildiğini aktaran Cihan, hedefin hatlardaki dengesiz yolcu ve gelir dağılımının iyileştirilmesi olduğunu söyledi.