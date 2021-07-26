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Ekrem İmamoğlu’ndan vatandaşlara çağrı

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 17 bine dayanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Güncellenme: 21:29, 26/07/2021
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Ekrem İmamoğlu’ndan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Temmuz verilerine göre, 224 bin 198 test yapıldı. Son 24 saatte, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 63 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 585 kişi sağlığına kavuştu.

İMAMOĞLU’NDAN AŞI ÇAĞRISI

Vaka sayılarındaki korkutan artış sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

İki doz aşı olduğunu belirten İmamoğlu, şunları aktardı:

* Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor.

* Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

* Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım.

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Yayınlanma Tarihi:21:26,