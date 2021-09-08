El Bab şehidi Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPGli teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin iki çocuğundan biri olan 6 aylık Melih'in babasına tabutuna dokunması yürekleri dağladı.

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Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, dün, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden yapılan roketatarlı saldırıda şehit oldu.

Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in cenazesi, dün Kilis’ten uçakla memleketine getirildi. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi sabah saatlerinde buradan alınarak helallik için baba evine getirildi.

Şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları Dila (7) ile 6 aylık Melih de yer aldı. Helallik alınırken şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin önünde helallik alındıktan sonra şehit Muammer Yiğit’in cenazesi, cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Burada, şehidin kardeşi Merve Yiğit, 6 aylık yeğeni Melih’i babasının tabutunun yanına getirdi.

Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı. Fatma Yiğit ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, ilçe şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.