Elazığ, Osman Paşa için gözyaşı döküyor

4 yıldır görev yaptığı Elazığ'da, halkla kurduğu samimi ilişkilerle anılan Korgeneral Erbaş'ın en çok da şehit yakınlarıyla ilgilendiği belirtildi. Doğu Anadolu Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Veysel Doğan, “Derneğin yer sıkıntısı vardı. ‘Oğlum, yer bulamadıysanız gelin, karargahta size bir yer boşaltayım; toplantınızı, her şeyinizi burada yaparsınız' dedi. Ülke için büyük bir kayıp” dedi.

Şehit oğlu Ramazan Gür de Erbaş ile halı sahada futbol oynadıklarını belirterek, “Bir gün kendisine faul yaptım. Parmaklarında bir incinme olmuştu. Ne zaman beni görse ‘Evladımsın ama parmağımı kırdın' diye takılırdı” dedi. (DHA)