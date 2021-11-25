Elazığ’da akaryakıt bayileri alarm verdi: Piyasada çok ciddi bir kriz var

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Akaryakıtçılar Meslek Grubu Başkanı Ahmet Yılmaz, TL'deki erimenin ardından zam üzerine zam gelmesi üzerine ana akaryakıt dağıtıcılarının Elazığ'a akaryakıt dağıtımını kestiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Akaryakıt krizinin döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Ahmet Yılmaz şunları söyledi:

“Akaryakıt piyasaları dövize endeksli bir yapıya sahip, döviz kurundaki artışa bağlı olarak, üretim noktalarında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dövizin yükselmesi fiyat artışları noktasında bizi çok zor bir sürece soktu. Bütün ana akaryakıt dağıtıcıları saat 16:00 itibariyle akaryakıt dağıtımını kesiyor.

Yarın sabah Elazığ'daki akaryakıt istasyonlarının en az yüzde 30'unda akaryakıt olmayacak. Çünkü akaryakıt şirketleri akaryakıta kota uyguladılar. Elazığ'da özellikle yol boylarında bulunan akaryakıt istasyonları yakıt alamadı. Dağıtım firmaları bayilerini mağdur etti. Sabahtan, şu saate kadar akaryakıt bayisi arkadaşlarla konuşuyoruz. Ancak, içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkma noktasında, hiçbirimizin bir öngörüsü bulunmuyor.

Şuanda, ülke genelinde akaryakıtın ne olacağı noktasında, bir değerlendirme dahi yapamıyoruz. Bu iş nereye gider, bilmiyoruz. Ana dağıtım firmalarında yakıt var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Dağıtım firmaları saat 16:00 itibariyle, ‘yakıtımız bitti, vermiyoruz’ diyor. Bayileri yani bizleri, mağdur ediyorlar. Bu mağduriyet yarın vatandaşlara yansıyacak“

“FİYATLARIN ÇOK YÜKSEK OLMASINDAN DOLAYI YAKIT ALAMIYORUZ”

Akaryakıtta zam beklentisi olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Pazartesi veya salı günü akaryakıtta 60 kuruşluk bir zam beklentisi var. Şayet bu gerçekleşirse akaryakıtın litre fiyatlarında ikili haneleri göreceğiz. Bu da bizim için kötü bir durum. Akaryakıt istasyonlarında ilk kez karşılaşılan bir durum olacağı için, akaryakıt pompa tabelaları bile bu fiyatlar ile uyumlu değil. İstasyon sahipleri olarak, yakıt fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı doğru dürüst yakıt alıp satamıyoruz. Sermayelerimiz bitti.

Gelen son zamlarla birlikte, birçok arkadaşımız yakıt alamadı. Şuanda gelen zamlarla birlikte sadece bir TIR yakıt için, 37 bin lira fark ödüyoruz. Cumartesi günü gelen zam ile birlikte 15 bin liralık bir fark daha oluştu. Ben bu durumun bir sonucu olarak ilk gelen zam sonrasında yakıt alamadım. Benim gibi yakıt alamayan çok sayıda arkadaşımın olduğunu da biliyorum. Gelen zamlarla birlikte bir istasyonun sadece bir haftalık zararı 60 bin liradır.”

“ELAZIĞ'IN TAMAMINA SADECE BİR GÜN YETECEK YAKIT VAR”

Elazığ'ın yaşanacak bir akaryakıt krizinde sadece bir gün yetecek yakıtı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle tamamladı:

“Biz 3 milyon litre sipariş geçtik. Ana dağıtıcı benim talebimin sadece yarısını karşılayacağını ifade etti. Devlet büyüklerimizden, bayileri değil ana dağıtıcıları denetlemelerini istiyorum. Elazığ olarak yakıta ulaşma noktasında zaten çok zorluklar çekiyorduk, şimdi daha da zorlaştı.

600 kilometre uzakta bulunan Mersin'den, İskenderun'dan yakıt getiriyoruz. Piyasada çok ciddi bir kriz var. Örneğin dün Batman'da bir litre bile yakıt kalmamıştı. Yakıttaki kriz, bu hızla devam ederse ve yarın ana dağıtıcılar yakıt vermiyoruz derlerse, Elazığ'ın tamamında sadece bir gün yetecek yakıt var” ifadelerini kullandı.

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