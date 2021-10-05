Elektrik üretim santrali satışa sunuldu

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik üretim santrali ihaleyle satışa sunuldu.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nilüfer İlçesi Minareli Çavuş Mahallesi’nde bulunan 30 bin 521 m² alan üzerinde kurulu 486 MW kurulu güce sahip elektrik üretim santralinde, 3 ayrı kombine çevrim (toplam 8 gaz türbini ve jeneratörleri, 8 atık ısı kazanı, 3 buhar türbini, jeneratörü, konderseri ve soğutma kuleleri), 2 katlı şalt binası, deminarelize su işleme tesisi, tesis ana kontrol odası, trafo ve soğutma üniteleri, 6 katlı idari bina, yemekhane, güvenlik kulübesi ve lojistik binaları, işçi soyunma kabinleri ve banyoları ile müştemilatlar ve çevre istinat duvarları bulunuyor.

1 milyar 388 milyon 375 bin Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarılan santralin ilk satış ihalesi 25 Kasım 2021 tarihinde Bursa Merkez Adliyesi Konferans Salonunda yapılacak.

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