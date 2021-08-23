Enjeksiyon yapılırken ağlayan çocuk için hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Burdur Devlet Hastanesi’nde bir çocuğun enjeksiyon yapılırken ağlamasının ardından çocuğun akrabaları acil servisi savaş alanına çevirdi. Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına karşı şiddete tepki gösterdi.

İsmail AKIN

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Enjeksiyon yapılırken çocuğun ağlamasına tepki gösteren aile Burdur Devlet Hastanesi acil servisini savaş alanına çevirdi. Olayın ardından, Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği ve CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarına şiddete tepkilerini dile getirdi.

“OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, olayı şöyle aktardı; “Dün akşam saat 9:30-10 civarında hastasına iğne yaparken ‘çocuğum ağladı, böyle iğnemi yapılır' diye bir sebepten görevli hemşireyi sözde taciz, arkasından da 4-5 kişinin darp girişiminde bulunmuş. Dolayısıyla araya güvenlik güçleri girdi. Bu şekilde gözaltına alındılar. Daha sonra hemşire arkadaşlarımıza, ‘tüm çevremizi buraya yığacağız' diye tehditte bulunmuşlar. Bu dönemde özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına bu yapılanlar reva değil. İnsanlar evlerine gidemiyor, sevdiklerine sarılamıyor.

Bende olayı duyar duymaz gittim. Sayın valimize durumu arz ettik. Oda gerekli işlemleri yaparak şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri devam ediyor. Şimdi başsavcılıkla görüşüp akıbetlerini öğreneceğiz. Takipçisiyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bir açıklama yapmış. Niyet farkılı ama cümleleri sanırım yanlış kurmuş. Bu anlamda daha sağlık camiasını sahiplenir onların yanında olur. Bu olayı sahiplenmesini beklerdik. Biraz üslup, söylemek istenenden farklı olmuş” dedi.

“AÇIKLANABİLİR YANI YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada; “Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum” ifadesini kullandı.