Erdoğan 2023 Manifestosu’nu açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda toplanan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde partililere sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 Manifestosu olarak nitelendirdiği konuşmada öne çıkan ifadeler şöyle:

“MHP’YE VE BAHÇELİ’YE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

“Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakı'na büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için tüm partililerim ve şahsım adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı’nı, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçimlerde mecliste devam ettirerek mücadelemiz genişlettik. Hangi partiden olursa olsun Cumhur İttifakı’na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakıyla kavuşturacağız.”

“GEÇMİŞİN HAKKINI VERMEDEN GELECEĞİ İNŞAA EDEMEYİZ”

“Geçmişimizi hakkıyla bilmeden bugünün hakkını vermeden geleceği inşaa edemeyiz. Türkiye'nin bugün bulunduğu yer, şanlı tarihinin şerefli mirasıyla geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizginin ortasıdır. Özellikle geleceğe ilişkin tasavvurlarımızı anlatırken geçmişten başlamamızın sebebi de budur.

Tek parti faşizminden, darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı siyasi sosyal ekonomik krizlere bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi aynı anlayışla yürüttük.

Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye demokrasi ve kalkınmada, dünyanın en ileri ülkelerin seviyesine götürmek için verdiğimiz mücadelede, gücümüzü ve cesaretimizi milletimizin binlerce yıllık birikiminden aldık.”

“BU DEFA BAŞARAMAYACAKLAR”

“Bugün insanlığın yakın tarihin en önemli sağlık krizi ile boğuştuğu, küresel siyasi ekonomik sistemin açıldığı, yeni arayışların filiz vermeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi sıkıntılarıyla meşgul ederek bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler ama bu defa başaramayacaklar.

Bu defa üzerinde asırlardır senaryoları bilhassa da son sekiz yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yakıp geçen hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var.

Ellerinden gelse yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları bizi yolumuzdan döndüremedi. Ahdediyorum yine döndüremeyecekler.”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşması devam ediyor…