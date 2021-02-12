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Erdoğan: Merkel’e 8 milyon öğrencimiz var deyince üff dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 77'den 207'ye çıkardık. Almanya'dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel'e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince şöyle bir üff dedi" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 15:29, 12/02/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki fakülte ek bina açılışında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MİLLİ UZAY PROGRAMI

* Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programımızı paylaştık. Türkiye’nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır.

* Ancak bir kesim var ki hayırlı gelişmeler onların üzerine kabus gibi çöküyor.

* Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum.

* Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor.

* Türkiye’nin ilan ettiği her hedefi kahırla karşılayan bu kesimi maruz görmek istiyoruz ancak bunu bile hakketmiyorlar.

* Bölünmüş yol yaparsınız ne diyorlar buraya uçak mı inecek? Havalimanı yaparsınız buraya uzay mekiği mi inecek derler, uzay programı açıklarsınız yapacak başka işiniz mi kalmadı derler.

* Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

‘MERKEL ŞAŞIRDI’

* YÖK projesinin tanıtım töreninde söylediğim gibi altyapı ve insan kaynağına yaptığımız yatırımla Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı.

* Üniversite sayımızı 77’den 207’ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya’dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel’e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir şaşırdı.

* Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa’da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik.

ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA ‘TABLET’ TEPKİSİ

* Ana muhalefetin başındaki zatsın bunlar yakışmıyor ama alışkanlıkları.

* Çünkü yarışa girmek güç ister. Bunlarda bu yok. Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor.

* Birileri de bunu şişirdikçe şişiriyor. Böyle allamak pullamak olur mu? MEB bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın dağıttığı tableti bir kenara bırakıyorum.

*Bizim sadece Şahinbey İlçe Belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:55,