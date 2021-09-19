Erdoğan, Seçim Yasası için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajının düşürülmesi ve seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakerelere de bu şekilde başlamış olacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. ABD’ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Erdoğan, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“UZATMADAN MECLİSE GÖNDERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişikliğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

* Bu konu ile ilgili tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü kendilerini tekrar dinleyeceğiz. Dinledikten sonra oradaki başlıklarla yürüyeceğiz.

* Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım.

* Bu konuda da Meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız.