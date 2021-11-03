Erdoğan yürüdü, İletişim Başkanı paylaştı: Dosta güven, düşmana korku

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin dün geceden bu yana yapılan paylaşımların ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken bir video paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’dan Ankara’ya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı.

Altun, makam aracından inen Erdoğan’ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte ‘Dosta güven düşmana korku’ mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından karşılandı. Vali Vasip Şahin, eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cuhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken çekilen fotoğrafları, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’dan Ankara/ya dönüşlerinde karşıladık” notuyla Twitter hesabından paylaştı.