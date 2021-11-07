‘Erdoğan’a oy vererek sevap kazanıyoruz’ diyen AKP’li Yavuz’a tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Oylarımızla Tayyip beye destek verdiğimiz için sevap hanelerimize yazılmaya devam ediyor” sözlerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sert tepki gösterdi. “AK Parti’den “Haşa” dedirten son çıkış” diyerek Yavuz'un sözlerini yorumlayan Aydın, "Sonuncusu bu: “Erdoğan’a destek verdiğimiz için hanemize sevap yazılmaya devam ediyor." Haşa! Yazıklar olsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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“Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu” sözleriyle İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerine damga vuran AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bu kez “Tayyip beye destek verdiğimiz için sevap hanelerimize yazılmaya devam ediyor” açıklamasıyla gündeme geldi.

“TAYYİP BEYE DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN SEVAP HANELERİMİZE YAZILMAYA DEVAM EDİYOR”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz önceki gün yaptığı konuşmasında şöyle demişti:

* Milletin rotası benim rotamdır diyen ve prangaları bir bir söken, tuzakları boşa çıkartan, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızda tutmak en büyük iştir. 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve işte o iktidarda tuttuğumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları sayesinde sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey.

* Böyle bir yiğit başımızda bulunuyor. Bu güzelliklere vesile oluyor. Sevap hanesine güzel şeyler yazıyor. Biz de oylarımızla Tayyip beye destek verdiğimiz için sevap hanelerimize yazılmaya devam ediyor.

“HAŞA DEDİRTEN ÇIKIŞ”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, “AK Parti'den “Haşa” dedirten son çıkış” diyerek Ali İhsan Yavuz'un sözlerini yorumladı.

Koray Aydın, Ali İhsan Yavuz'un söz konusu sözlerine şöyle tepki gösterdi:

* Biri Erdoğan için “Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” der. Biri Ayet’le alay eder. Biri “Erdoğan’ın Sünneti” der. Sonuncusu bu: “Erdoğan'a destek verdiğimiz için hanemize sevap yazılmaya devam ediyor.” Haşa! Yazıklar olsun.

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